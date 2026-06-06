財經青紅燈》美食-KY美國全壘打

相較中國市場戰略收縮，美食-KY（85度C）積極轉進美國市場，今年首季美國轉投資事業擊出全數獲利的「全壘打」。（業者提供）

美食-KY（85度C）曾是馬政府力推兩岸服貿協議的代表性企業之一，也是當時台股中最具指標性的中國概念股。但如今美食-KY已從「中概股」蛻變為「美概股」；相較大砍中國門市來止血虧損，美食-KY西進轉向東進，今年首季美國轉投資事業擊出全數獲利的「全壘打」。

美食-KY西進最風光時，每年可認列新台幣10幾億元獲利，但自從瑞幸咖啡等中國品牌加入大打內捲價格戰後，美食-KY獲利江河日下，2019年還有7億餘元、2021年跌到4.3億元、2022年僅剩1223萬餘元，自此就陷入虧損泥淖，不得不在去年宣布啟動中國市場重大調整，半年內關閉180家獲利不佳門市，展現「壯士斷腕」決心。

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相較於中國市場戰略收縮，美食-KY積極轉進美國市場，近年來將資源集中「Perfect 85」與「WinPin 85」兩大事業，今年首季認列獲利衝上1.22億元與1.91億元，單店單季就賺破億元，就算早年西進紅利也沒這麼好賺過；另去年還小虧的子公司，如85C NJ、Winstar 85C、WinWin 85C，今年首季也全數實現「由虧轉盈」，達成全美子公司「獲利大滿貫」。

馬政府時期積極推動一中市場，簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議）且洽簽兩岸服務及貨物協議，而美食-KY、麗嬰房就是服貿協議推薦的成功案例，誇稱「許多台灣中小企業業者赴大陸發展後，因為有廣大市場支持，逐漸發展成大型企業」。如今看來，中小台商西進多數是美夢變噩夢，早點清醒早點好。（高嘉和）

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