盤勢分析》回測10日線 短線防劇烈波動

台股昨AI權值股遭獲利了結賣壓，加權指數連兩天下跌回測10日線。統一證券表示，外資台指期淨空單逼近7萬口、正乖離率來到歷史高位，短線仍須提防行情劇烈波動。（資料照）

美光收盤重挫、韓股一度跌到熔斷，拖累台股昨AI權值股遭獲利了結賣壓，加權指數連兩天下跌回測10日線，昨早盤一度大跌逾1467點、跌幅超過3%，隨後有低接資金進場，跌幅收斂，終場加權指數收在4萬5070.94點，下跌606.52點，成交量近1.32兆元。

三大法人昨合計賣超達1101億元，其中外資賣超826.3億元、投信買超9.6億元、自營商賣超284.3億元。外資台指期淨空單昨小減330口，累計外資台指期淨空單仍達6.91萬口。

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啟發投顧分析師容逸燊表示，台股量能不足應低接操作，暫時勿追高一些高檔股；被動元件短線急殺後買點浮現，CPO族群也開始止穩，但個股表現出現差異，下週若有低檔仍是買點。

統一證券表示，隨著COMPUTEX落幕，下週SpaceX IPO及蘋果WWDC、世足賽開幕緊接登場，多重題材共振下，有利類股健康輪動，惟外資台指期淨空單逼近7萬口、正乖離率來到歷史高位，短線仍須提防行情劇烈波動。建議保持適度的資金彈性，低接不追高，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。（記者楊雅民）

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