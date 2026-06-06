飆股幕後》在手訂單創新高 聖暉*2個月大漲75%

無塵室暨機電整合工程大廠聖暉*受惠工程接案熱絡，營運後市看好，昨盤中逆勢攻上1205元，創掛牌來新高價。（聖暉*提供）

記者洪友芳／特稿

無塵室暨機電整合工程大廠聖暉*（5536）受惠工程接案熱絡，營運後市看好，昨盤中逆勢攻上1205元，創掛牌來新高價；相較4月初最低價686元，聖暉*在外資與投信買超帶動下，近2個月來股價最大漲幅達75%。

聖暉*第一季合併營收116億元、年增36%，稅後淨利15.8億元、年增146%，每股稅後盈餘（EPS）達12.76元，營收與獲利雙雙創新高，並超越市場預期，其中，毛利率上升至25.4%，費用率隨著工程規模擴大而下降，營業利益率達19.8%、稅後淨利率達16%，呈現三率三升。

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半導體業與台灣市場占聖暉*第一季營收比重達6成以上，該公司指出，半導體、AI資料中心、高科技電子等產業客戶建廠與擴產需求延續，在建工程施作案量放大，加上集團持續優化接單結構與專案管理效率，推升首季繳出亮眼佳績。

聖暉*截至今年第一季整體在手訂單規模已突破500億元，以記憶體、封測、PCB業與塑化產業等客戶為主。因訂單應接不暇，下半年將調整訂單結構，以中大型工程案為主，中小型工程案轉由子公司承接，加上插旗美國市場，第四季可望開始認列專案營收。法人預估聖暉*今年營收有機會年增3成以上，營收與獲利再創新高可期。此外，法人預期聖暉*也承接美國德州、亞利桑納州晶圓廠與封裝廠工程案；中國PCB與記憶體產業擴產也有接案商機，估計未來3年營運成長可期。

外資6月以來買超聖暉*1788張，連5個月買超，累計超過2萬張，持股比上升至39.08%；投信繼5月買超2624張後，本月也買超218張，加上主力力挺，拉抬聖暉*股價登高。

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