飆股幕後》轉型高階材料商 亞電4月以來股價翻倍

PCB廠亞電（4939）積極搶攻半導體與AI應用市場，由傳統材料供應商轉型為高階關鍵材料解決方案提供者，亞電這波從27.3元起漲，昨收在59.7元歷史新高價，4月以來漲幅高達1.19倍。（中央社資料照）

記者卓怡君／特稿

PCB廠亞電（4939）積極搶攻半導體與AI應用市場，由傳統材料供應商轉型為高階關鍵材料解決方案提供者，為因應半導體封裝朝高精度、薄型化及高溫製程發展，亞電推出抗翹曲平衡膜與PTFE高階材料兩大新主力產品，近期正式向終端下游客戶送樣進行認證，並規劃由具備高效率之東台廠生產製造，在跨足半導體與AI市場的題材帶動下，亞電這波從27.3元起漲，昨收在59.7元歷史新高價，4月以來漲幅高達1.19倍。

亞電表示，抗翹曲平衡膜鎖定先進封裝與高階製程材料市場，該產品可有效抑制熱應力所造成之基板變形，顯著提升貼合精度、製程穩定性與整體可靠度，並具備高剛性、低CTE與低吸濕等關鍵特性，有助於改善封裝過程中的翹曲與熱循環問題。透過結合PI薄膜、填料分散與塗佈等核心技術，切入晶圓級封裝、面板級封裝、IC載板及ABF載板等高階應用領域，並延伸至CoPoS及AI伺服器市場，強化公司在先進封裝材料領域的技術競爭力與市場切入深度。

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亞電亦積極推動M9/M10等級PTFE基板材料開發，聚焦應用於AI GPU封裝、5G/6G基地台、高階網通設備及高速運算平台。PTFE基板材料具備低介電常數、低介電損耗與低訊號衰減特性，可有效提升高頻高速訊號傳輸效能，同時兼具低吸水率與高可靠度表現，滿足新世代高算力架構對材料穩定性的嚴苛要求，透過優異之熱膨脹係數控制能力，搭配高階HVLP銅箔技術，強化材料接著強度與降低傳輸損耗，有助亞電切入AI與高階通訊關鍵供應鏈。

亞電本波股價大漲，買盤來自主力，短線股價漲多，宜留意回檔的可能。

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