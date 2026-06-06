台灣50成分股異動 老牌傳產股中鋼、台塑遭剔除

台灣50指數成分股季度調整四進四出，證交所昨公布結果。新納入貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），老牌績優傳產股包括中鋼（2002）、台塑（1301）以及和泰車（2207）、康霈*（6919）遭剔除。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕關係到數兆資金布局的台灣指數成分股異動，證交所昨日公布結果。在AI助攻下，多檔電子股市值大增，這次台灣50指數成分股新納入貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），清一色為AI族群；反觀老牌績優傳產股包括中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207），這次遭到剔除，另外康霈*（6919）也因市值大幅滑落同遭剔除。

另外，關係到多檔資產規模數千億元的台灣高股息指數，這次成分股新納入中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。刪除聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006）。

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證交所表示，相關成分股納入及刪除之變動將自6月18日交易結束後生效（亦即自6月22日起生效）。不過台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月22日至26日。

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