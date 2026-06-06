美非農就業強勁 市場估Fed今年利率不變

美國5月新增17.2萬非農就業人口，遠高於預期。（美聯社資料照）

5月新增17.2萬就業人口 遠高於預期的8.5萬人

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，五月新增十七．二萬就業人口，遠高於預期的八．五萬人，且四月數據從十一．五萬人大幅上修至十七．九萬人，為連續兩個月強勁成長。在中東衝突推升通膨之際，穩健的勞動市場讓聯準會（Fed）有更大的空間維持利率不變。

數據顯示，美國五月失業率為連續第三個月維持在四．三％，符合預期。勞動參與率維持在六十一．八％，而包含怯志工作者以及因經濟因素而從事兼差工作的更廣泛失業指標降至八．一％。此外，五月平均時薪月增〇．三％、年增三．四％，皆符合華爾街預期。

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除了五月的強勁就業數據，前幾月的上修幅度也反映美國穩健的勞動市場。四月較原先公布的數據調增了六．四萬人，三月也上修至二十一．四萬人，調增二．九萬人。

優於預期的就業數據可能進一步阻止聯準會短期內採取降息行動。摩根士丹利財富管理首席經濟策略師岑特納（Ellen Zentner）指出，「更加穩健的就業數據讓聯準會將維持一段觀望態度，並聚焦通膨方面的任務。短期降息機率渺茫，不過由於這份報告沒有出現通膨威脅，應該可以平息一些升息傳言」。

近期聯準會官員對於勞動市場狀況態度趨於樂觀，並將注意力轉向更加棘手的通膨問題。在去年下半年調降〇．七五個百分點後，聯準會今年以來維持利率政策不變。市場預期聯準會將維持基準利率在三．五％至三．七五％區間直至二〇二七年。

美股早盤走跌 台積ADR跌3.7％

美國主要指數昨天開盤走跌，道瓊早盤小跌四十點，標普五百、那斯達克分別跌〇．七％、一．二％。費城半導體重挫四．八％，台積電ADR跌三．七％。

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