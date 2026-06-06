5月CPI年增2.2％ 漲幅14個月新高

主計總處昨公布5月消費者物價指數（CPI）年增2.2％、漲幅為14個月新高。（中央社資料照）

油料費漲2成 4年半最大漲幅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布五月消費者物價指數（CPI）年增二．二％、漲幅為十四個月新高，主因蔬菜漲幅擴大、水果跌幅縮小，加上中東戰火推升油料費上漲二十．〇九％、創四年半最大漲幅，機票及國外旅遊團費也上漲；扣除蔬果及能源後，核心CPI年增二．一二％。主計總處專門委員曹志弘表示，因天候不穩及端午基期因素，預料六月CPI漲幅略高於五月，國內物價溫和上漲，沒有輸入性通膨問題。

曹志弘說明，中東戰事推升能源價格，五月國內汽柴油續凍漲，但因三月漲價遞延影響，油料費上漲兩成，燃油附加費也推升機票等價格，導致五月CPI漲幅擴大。

請繼續往下閱讀...

另，因油價上漲及AI需求強勁，五月生產者物價指數（PPI）年增十四．一一％、漲幅為四年新高，且新台幣計價進口物價指數年增二十二．三三％、創四十六年新高，但電子零組件等進口加工後大多出口，所以沒有輸入性通膨問題，而是轉嫁到出口物價，五月新台幣計價出口物價年增二十三．二五％、創調查以來最大漲幅。

根據調查，五月CPI較上月漲〇．一九％，較去年同月則漲二．二％。七大類中，以交通及通訊類年漲四％最多、漲幅為四年新高，主因國際油價居高及基數較低，油料費上漲二十．〇九％，加上機票漲十．三七％，火車票也漲九．二％，但交通工具因汽機車貨物稅減徵下跌二．五八％。

教養娛樂類年漲三．〇三％次之，主因電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲六．八七％，以及旅遊團費等娛樂服務上漲三．六八％。居住類年漲二．〇六％，主因房租漲一．七六％、但漲幅創四年新低，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲七．七一％、五．七八％及四．〇五％。

至於食物類則年漲一．三六％，因外食費續漲二．九九％，加上蔬菜受豪雨遞延影響漲九．六九％，蛋類、水產品各漲七．八七％及四．〇五％。

另，十七項重要民生物資五月平均年漲一．五％、漲幅較四月擴大；以雞蛋漲九．四％最多，米價續漲三．七三％次之。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法