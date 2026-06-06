5月外匯存底寫次高 外資資產創新高

中央銀行昨公布我國五月底外匯存底餘額為6050.74億美元，寫下歷史次高紀錄。（法新社資料照）

台股大漲 外資資產逾1.89兆美元

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於外匯存底孳息挹注，中央銀行昨公布我國五月底外匯存底餘額為六〇五〇．七四億美元，寫下歷史次高紀錄，月增二十五．八六億美元；在主要國家中，台灣外匯存底穩居全球第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

另受惠AI（人工智慧）題材帶動台股頻創新高，外資在台資產規模同步攀升。截至五月底，外資持有國內股票、債券及新台幣存款餘額合計達一兆八九五六億美元，刷新歷史紀錄；約當外匯存底之比率更由四月底的二六八％大幅升至三一三％，同樣創下新高。

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外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底增減主要受到匯率、外匯存底孳息以及央行調節三大因素影響。五月美元小漲、各國貨幣升貶皆有；央行在月中雖曾進場拋匯阻貶，但月底又調節回去，影響不大；外匯存底增加逾二十億美元主要是受惠於外匯存底孳息挹注。

對於外資在台資產占外匯存底比率飆高，蔡烱民分析，外資五月扣除盈餘、股利匯出，實際淨匯入金額約六十億美元，並不是特別大，該數據上升主要反映近期台股大漲帶動市值增加。

蔡烱民以南韓為例指出，南韓四月底外資占比已高達三八六％，預期五月還會進一步提高，而SK海力士與三星電子兩家公司合計占韓股市值約四成，集中度與台股由台積電主導的情況相當類似，並非台灣特例。

至於美元下半年走勢及國內輸入性通膨壓力，蔡烱民表示，今年以來，日圓及韓元分別貶值二．〇八％、五．九九％，新台幣僅微貶〇．〇七％，表現相對穩定。近期進口物價走揚，主要是受到國際油價及原物料價格上漲影響，並非匯率因素所致。

展望後市，蔡烱民認為，美元走勢仍取決於美國貨幣政策方向及地緣政治情勢變化，但兩項因素皆充滿變數，目前仍難對下半年美元表現做出明確判斷。

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