將取代7月到期的122條款臨時關稅 美疊加301關稅 台灣有望上限15％

華府與歐盟、日本與台灣達成關稅上限15％的協議。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾四日指出，美國將尊重與歐盟、日本及其他國家達成貿易協議中的關稅上限條款；他說：「我們了解協議就是協議。」華府與歐盟、日本與台灣達成關稅上限十五％的協議。

美貿易代表：協議就是協議

尊重與歐日及他國達成的上限

美國貿易代表署二日剛宣布，將對六十個經濟體加徵十％或十二．五％關稅，主要依據一九七四年貿易法三〇一條款啟動的不公平貿易行為相關調查發現，這些經濟體皆未能遏阻強迫勞動產品的貿易。

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葛里爾在巴黎舉行經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議場邊告訴記者，另一起針對中國、歐盟與日本等十六個最大貿易夥伴啟動有關結構性生產過剩的三〇一調查，預料幾週後將公布結果。

相關調查恐導致美國對歐盟、日本課徵超過十五％關稅。葛里爾以去年八月與歐盟達成的特恩貝里協議為例說，「我們了解協議就是協議；我們希望確保能解決在我方調查中認定為問題的貿易行為，當然也會將特恩貝里協議納入考量」。

Politico歐洲版報導，葛里爾暗示，強迫勞動與產能過剩加徵的關稅，將遵守美歐貿易協議中的十五％關稅上限，「只要歐盟履行特恩貝里協議」。

歐盟貿易專員塞夫科維奇指出，他在OECD會議上與葛里爾談話，雙方同意「協議就是協議」；對歐洲而言，這意謂十五％就是全面關稅的上限。他預期歐洲議會將批准與川普政府達成的特恩貝里協議。

三〇一關稅將取代七月到期的一二二條款臨時關稅；這些替代方案是因應美國最高法院二月判定川普政府先前實施的對等關稅違憲。

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