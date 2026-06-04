書劍集》從挪威退休基金與荷蘭病看榮景之後

AI帶動台股重現多年榮景，但也引發產業過度集中疑慮；荷蘭病與挪威退休基金，代表不同政策走向。（資料照）

◎歐陽書劍

台灣股市狂飆，重現幾十年未見的開發中榮景，卻因人工智慧（AI）相關企業獨秀，形成只倚賴特定產業的疑慮。AI帶來的盛況可能是風險，但更是難得的機會；造成產業競爭力走弱的荷蘭病與未雨綢繆的挪威退休基金，就是兩個政策上分歧的走向。

1969年，挪威在外海發現全球最大的離岸油田之一，經濟後來因此大幅成長，但因擔心油源枯竭，挪威以出售石油及天然氣的收益設置了政府全球退休基金（Government Pension Fund Global），限制投資於海外的股債及不動產，希望「保護國家經濟免受石油收入波動所帶來的影響。同時，它也作為一項財務儲備以及長期儲蓄計畫，讓挪威當代與未來世代都能共享石油資源所帶來的財富。」

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原本就規劃想要澤被後代的挪威退休基金目前市值已達2.3兆美元（約新台幣72兆元），若平均分配給全國560餘萬人口，則每人可以分得近新台幣1300萬元；該基金雖不發送給個人，但透過挹注政府預算提供全民福利更佳的生活。因基金成立時預估每年可獲利3%，所以提撥給政府也不超過3%，以免損及本金；不過，因規模逐步擴大，比例不高的協助金額，經常已達政府預算的20%以上。

同樣在北海有大規模天然氣的荷蘭，在1960年代因天然氣出口大增，貨幣相對其他國家大幅升值，且勞動力與資本都流向蓬勃發展的能源產業，使得製造業等競爭力下降，整體經濟受到衝擊，在後來往下探底。這樣的現象被稱做荷蘭病。

近年來因AI帶動出口，台灣經濟重現數十年未見的盛況，在2026年5月底上市櫃公司總市值合計已約新台幣158兆元，較前1年的75兆元，增加了1.1倍。得力於AI相關產業的經濟高成長及股市大漲，也有人想要貼上類似荷蘭病的標籤；然而，從創新中出線的高科技及其累積的競爭力，與依賴特定資源發展的產業，不僅有本質上的不同，未來的成長茁壯機會也有差別。

榮景下的焦慮，終非總是杞人憂天。荷蘭病與挪威主權基金的往例說明了一件事：錯誤的政策與正確的對策造成的危害或效益，都不止於一個世代。至於政策或對策是良藥或毒藥，是另一個必須深入探討的題目，不像表面上那麼簡單。

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