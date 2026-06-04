營收速報》南亞科5月營收創新高 月增8.55%／AI需求強勁 精測5月營收創新高

南亞科（2408）受惠DRAM缺貨漲價，昨公布5月自結合併營收276.7億元，月增8.55%、年增730.14%。（資料照）

南亞科5月營收創新高 月增8.55%

〔記者洪友芳／新竹報導〕南亞科（2408）受惠DRAM缺貨漲價，昨公布5月自結合併營收276.7億元，月增8.55%、年增730.14%，續創單月歷史新高；4、5月累計合併營收達531.6億元，已超越第1季的490.86億元，提早創單季新高；南亞科前5月累計合併營收已破千億元，達1022.48億元，年增649.62%。

南亞科預估第2季ASP（平均銷售單價）有望比第1季更好，估將達雙位數漲幅，高毛利率可持續到今年底，有望在未來數季維持。南亞科今年訂單無法百分之百滿足客戶需求，預期明年也類似，因目前3大廠雖增加資本支出，但產能貢獻落在2028年居多。

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AI需求強勁 精測5月營收創新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）昨公告5月合併營收5.43億元，月增3.7%、年增34.1%，續創單月營收歷史新高；前5月累計合併營收24.23億元，年增23.7%，創同期新高。受惠全球AI應用需求持續升溫，精測預估第2季整體營運動能維持成長走勢，且續獲AI晶片大廠訂單挹注，營收有望逐月往上。

隨著主要雲端服務業者持續擴大AI基礎建設投資規模，終端市場對AI晶片測試需求穩健增長，精測正展開新建三廠計畫，投資新建工程25億元，加計土地及設備款總投資預計達40.87億元，預計2028年下半年完工啟用。今年全年營收逐季成長與再創新高可期，目前部分廠商訂單需求已看到2028年。

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