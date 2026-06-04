客戶需求強 載板缺料 信驊部分訂單排到明年

信驊董事長林鴻明表示，載板缺料，部分訂單延至明年。 （記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）董事長林鴻明昨表示，客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年，原預估第3季缺料可緩解，現在需待第4季紓解後，才可大幅放量，今年下半年營收將較上半年明顯成長；展望明年，訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度的成長。

下半年營收明顯成長

林鴻明指出，去年底伺服器客戶給的訂單量不多，今年1月左右訂單大幅翻倍，應和龍蝦等代理式AI（Agentic AI）應用崛起有關；今年下半年到明年AI伺服器和通用型伺服器需求都很好，但毛利率比較辛苦，供應商現在很強勢，維持高毛利率有難度。年初已反映封測成本給客戶，盡可能協助客戶，不會漲價，以不大於70%毛利率支持客戶，公司將透過市場規模變大，優化產品組合，維持毛利率。

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支持客戶 毛利率不大於70%

林鴻明說，明年最大的挑戰就是缺料，正積極拿到更多貨源，透過OSAT（委外封裝測試代工廠）採購載板，尋找新的貨源；有別於過去是OEM代工客戶向信驊採購，現在越來越多CSP（雲端服務供應商）直接向信驊採購，公司將趁這波AI高速成長，規模大幅增加後，累積更多能量找到更大的市場目標，不再以利基性市場為主，未來新的市場目標仍會以資料中心為主。

信驊攜手旗下子公司酷博樂參加台北國際電腦展，信驊以次世代伺服器高度整合方案及資料中心控制安全為核心，首次發表最新整合型平台控制解決方案AST1840輔助管理晶片，並展示全系列導入Caliptra 2.X安全架構的晶片產品；酷博樂則以「現場實境遠端管理」為主軸，全方位展示結合硬體、平台軟體、AI與IoT控制的全面性解決方案，滿足百工百業自動化巡檢與智慧升級需求。

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