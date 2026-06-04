232項目經部:稅率不會受影響

經濟部表示，232條款則與301條款不屬同一範疇，稅率不受影響。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨表示，美國一二二條款落日後將轉軌適用三〇一條款，因此一二二稅率「歸零」不會與三〇一稅率疊加；另二三二條款則與三〇一條款不屬同一範疇，稅率不受影響。學者補充，三〇一調查項目除「強迫勞動」外，尚有「產能過剩」還沒公布調查結果，最終稅率目前尚未可知。

目前輸美產品項目分兩類，一類為二三二條款調查項目，包括半導體及日前公布的對台非半導體二三二關稅優惠，如鋼鋁銅、汽車零組件、木材等；另一類是一二二條款課稅的項目。

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經濟部也說明，現行一二二條款就是川普總統對等關稅失效後，美方為延續政策所採取的過渡性法律依據，期間一五〇天；美國亦同時啟動三〇一調查「產能過剩」及「強迫勞動」，以置換對等關稅依據的國際緊急經濟權力法（IEEPA）法律基礎，因此未來完成三〇一調查後給予各國的最終關稅，將會是在一二二條款落日後「轉軌」適用三〇一條款。

東海大學經濟系教授邱達生說明，根據三〇一條款「強迫勞動」調查結果，稅率分十％、十二．五％兩類；由於台灣先前已簽署台美對等貿易協定（ART），內容有承諾採取禁止強迫勞動成品進口，因此適用較低稅率十％。但三〇一調查應還沒結束，目前僅公布「強迫勞動」項目的調查結果，「產能過剩」項目調查結果尚未出爐，最終稅率尚未可知。

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