ART護體 政院:我列較低稅率國

美方針對60個國家公布「強迫勞動301調查報告」建議加徵關稅，行政院昨日表示，此為調查程序之一，建議稅率並未立即生效，期待也有信心最終結果反映談判成果取得之相對優惠待遇。（彭博檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美方針對六十個國家公布「強迫勞動三〇一調查報告」建議加徵關稅，由於美方肯認台美簽署的「對等貿易協定（ART）」已對強迫勞動貨品禁止進口執行做出具體承諾，我國被列為課徵十％較低稅率國家。行政院昨表示，此為調查程序之一，建議稅率並未立即生效，期待也有信心最終結果反映談判成果取得相對優惠待遇。

行政院台美經貿工作小組表示，依據美國報告，六十個經濟體當中有五十四個國家「未實施且未有效執行強迫勞動貨品進口禁令」、六個國家「未有效執行強迫勞動貨品進口禁令」，建議加徵十％或十二．五％額外稅率。其中台灣、印尼、馬來西亞等國因已與美國簽署ART並承諾執行相關禁令，以及歐盟、加拿大等國因已實施或部分實施強迫勞動貨品進口禁令，這些國家皆建議額外加徵較低稅率十％。

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台美經貿工作小組強調，美方將我國列為適用較低稅率的國家，顯示ART是因應美方為置換「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）法源基礎而展開三〇一調查的有利基礎。為維護ART爭取的最佳待遇與相對優勢，台美雙方持續保持緊密聯繫，全力鞏固台灣國家利益及產業利益，台灣期待也有信心，七月底前的最終結果將會充分反映台美間既有的談判成果，取得逆差國中相對優惠待遇。

另，台美經貿工作小組也提到，USTR在報告中建議依三〇一條款課稅項目，不包括已被課徵二三二關稅產品項目及其零組件，以及倘若課稅後會造成美國國內供應短缺的品項等。

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