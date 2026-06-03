財經青紅燈》台灣小孩月收入 贏過6億中國人

賴總統宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，0至18歲每人每月領5000元最受矚目。（資料照）

■鄭琪芳

為改善少子化問題，總統賴清德日前宣布「台灣人口對策新戰略」，共18項措施，彰顯政府改善少子化的決心，儘管這些措施所費不貲，初估一年新增預算2050億元，但政府財政狀況足以負擔。而政府端出的18項措施中，又以0至18歲每人每月領5000元最受矚目，也讓人聯想到中國前國務院總理李克強曾引起廣泛議論的一席話「6億人月收入不到人民幣1000元（約台幣4650元）」，部分網友半開玩笑表示：「明年起台灣人一出生，月收就超過中國6億人」。

近幾年台灣經濟表現亮眼，在2025年GDP（國內生產毛額）成長8.76%的高基期下，主計總處上修2026年GDP至9.64%，甚至上看10%，遙遙領先主要經濟體；因此，台灣人均GDP不僅超車日韓、且差距持續擴大，同時帶動稅收大幅成長，這是全民共同努力的成果。

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然而，台灣重演經濟奇蹟的同時，產業發展失衡、所得差距擴大等問題跟著浮現，政府端出「台灣人口對策新戰略」，除了改善少子化問題之外，也讓全民可以共享經濟成長果實。

值得注意的是，除各項津貼、補助外，「台灣人口對策新戰略」還有「友善職場措施」，包括婚假、陪產檢及陪產假都延長，育嬰假升級為育兒假，且減少工時適用年齡延伸至孩子12歲，此措施對未育勞工及企業影響最大，因為長達12年每日減工時一小時，工作負擔勢必落到其他員工身上，儘管有「每日800元職務代理津貼」，但如何真正落實到代理員工身上？如何避免其他勞工產生「相對剝奪感」？是否導致部分企業避用婚育勞工？這些都是政府應審慎思考的問題，期盼政府提出適宜的配套措施。

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