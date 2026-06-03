盤勢分析》電腦展效應 權值股輪漲

美伊停戰紛擾逐漸淡化，目前在COMPUTEX持續發酵下，台股在亞股之中呈現抗跌表現。（資料照）

受到美股上漲激勵，台股昨日開高走高，早盤一度大漲逾575點，最高達4萬5915.92點，再度逼近4萬6千點大關，後在獲利了結賣壓出籠下，一度下殺到4萬4869.38點，下跌超過460點，指數上下震盪逾1046點，終場加權指數上漲219.4點，收在4萬5557.31點，收盤指數續寫新高，成交值達1.6兆元。

2026年台北國際電腦展COMPUTEX昨日正式登場，推升權值股、老AI、記憶體相關個股走揚，其中權王台積電（2330）一度重回2400元，終場上漲25元，收2380元，聯發科（2454）早盤一度攻上4970元，創歷史新高價，直逼5千元大關，終場下跌30元，收在4525元；老AI族群的鴻海（2317）上漲8元，收在301.5元。

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群益期貨指出， 現階段台股仍屬創高階段，而在台股各權值股輪漲結構不變下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。

統一投顧董事長黎方國則指出，目前台股處在泡沫階段，但投資人可以享受泡沫、參與泡沫，只要記得在泡沫破滅前離開，而泡沫破滅前一定有跡可循，其中一個跡象是升息。

三大法人昨日合計賣超39.02億元，其中外資買超102.82億元、投信買超15.84億元、自營商賣超157.68億元。外資台指期淨空單昨增加2345口，累計外資台指期淨空單逾6.7萬口。（記者王憶紅）

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