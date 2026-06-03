AI散熱需求強 雙鴻、奇鋐營運看旺

雙鴻今年盛大參展Computex。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕Computex開展，AI伺服器商機看俏，昨日散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐（3017）皆釋出水冷正面展望。雙鴻董事長林育申指出，明年CDU（冷卻液分配單元）將出貨2000台，法人並估雙鴻明年營收將年成長達50%；奇鋐董事長沈慶行表示，今年下半年營運將勝上半年，訂單能見度已至2028至2029年。

奇鋐昨日舉辦股東會。圖為董事長沈慶行。（資料照）

水冷散熱商機持續放大

AI伺服器需求持續成長，散熱產業營運也隨之向上，尤以水冷散熱商機持續放大，雙鴻今年水冷營收比重有望上看70%，林育申指出，持續擴張IHS（整合式散熱器）、CDU，明年含In-Rack、In-Row CDU共將出貨2000台，並以高單價的In-Row較多。

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林育申說，雙鴻的CDU產能主要在台灣，但因為CDU測試所需的耗電量極大，對工廠供電能力要求高，台灣廠恐面臨電力瓶頸，因此未來也規劃將部分產能轉移到泰國，以支應電力與客戶的供應鏈分散需求。

優先承接利潤好的大單

沈慶行則於奇鋐股東會中指出，AI需求強勁成長，下半年營運將勝上半年，且長期訂單能見度已至2028至2029年，AI產業將「大者恆大」，未來獲利的增幅將大於營收成長 。

沈慶行表示，AI散熱目前供不應求，奇鋐未來不會無限制擴產，會優先承接利潤較好的大型雲端服務供應商（CSP）訂單，以逐步提升市占、追求獲利穩健向上為目標。

針對產能布局，奇鋐表示，目前越南廠占公司總體產能比重近45%，未來越南、中國目標占比各半，以支應客戶不同生產需求。在水冷方面，奇鋐則持續提升含Pump（泵浦）等零組件自製率，以強化品質與成本控管。

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