估值近兆美元 Anthropic搶先OpenAI申請IPO

Anthropic週一秘密申請首度公開募股（IPO），力爭最快今年秋季上市。（法新社資料照）

最快今年秋季上市

〔編譯魏國金／綜合報導〕人工智慧（AI）巨頭Anthropic週一秘密申請首度公開募股（IPO），力爭最快今年秋季上市。分析師指出，Anthropic此舉旨在搶先對手OpenAI上市，以取得戰略優勢。

開發代理編碼助手Claude Code的Anthropic並未揭露IPO的規模與條款；該公司五月底的最新一輪融資募集六五〇億美元，使其估值達九六五〇億美元，超越OpenAI的八五二〇億美元。估值逼近一兆美元，將使Anthropic躋身標普五百指數的頂端權值股。

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路透報導，OpenAI也準備幾週內秘密申請美國IPO，同樣擬在今秋上市。此前，SpaceX提交可能是史上規模最大的IPO申請，這家由全球首富馬斯克領導的公司尋求融資七五〇億美元，並使估值升至一．七五兆美元，預定兩週內開始交易。

秘密申請IPO讓企業得以推進IPO的準備，同時保護敏感的財務細節免於對手與公眾得知。該提交模式已成為慣例，大多數投資人只有在接近IPO時才能看到公司業務詳細資訊。

路透報導，Anthropic的上市將是近年來最重大的IPO案之一，可能重新塑造基準指數、資金流向與美國股市的整體格局。

D.A. Davidson分析師路利亞表示，SpaceX、OpenAI與Anthropic的綜合資本需求將極為可觀，恐對資本市場造成干擾，因此搶先上市將取得重大優勢。

Anthropic是由現任執行長阿莫迪在內的一群前OpenAI員工於二〇二一年成立，預計今年第二季營收將達一〇九億美元，較前一季成長逾一倍，並有望實現第一個季度盈利。

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