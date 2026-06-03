解放軍相關7院校 擬購輝達H200晶片

至少有7所支持中國軍方和國防產業的中國大學院校，正尋求取得輝達的H200晶片，該款晶片是美國迄今允許銷往中國的最高規AI晶片。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳曾表示，中國軍方並不依賴該公司的晶片，但一份針對中國逾六年來相關採購紀錄的分析發現，中國軍方從二〇一九年以來就公開尋求輝達的人工智慧（AI）晶片；此外，至少有七所支持中國軍方和國防產業的大學院校，正尋求取得輝達的H200晶片，該款晶片是美國迄今允許銷往中國的最高規AI晶片。

《紐約時報》報導，軟體平台Wirescreen在檢視中國的採購紀錄後發現，即使美國政府已限制向中國在內的外國對手銷售半導體，中國人民解放軍仍致力取得AI晶片。相關紀錄記載一些案例，包括供應商同意依中國軍方條件提供晶片，但紀錄未顯示最終是否完成交付。撰寫這份報告的Wirescreen分析師卡斯提洛（John Costello）表示，這些資料明確顯示，美國技術正被用於中國軍事裝備上。

請繼續往下閱讀...

Wirescreen檢視三八〇〇份與高階晶片和運算有關的採購紀錄，發現中國軍方提出逾五〇〇起以產品名稱或技術規格來採購輝達晶片的需求，且幾乎各軍種都曾提出，包括負責核爆模擬、網路作戰和規劃兵棋推演的單位。

報導指出，二〇一九至二〇二五年的公開招標文件顯示，在美國政府開始納管的前後，中國軍方一直在尋求輝達更先進的運算晶片，包括A100、A800、H100和H800。

此外，彭博檢視採購紀錄後發現，至少有七所支持中國軍方和國防產業的大學院校，正尋求取得輝達H200晶片；其中，北京航空航天大學和西北工業大學名列中國「國防七子」之列，兩校都因與解放軍關係密切而被美國商務部列入黑名單。

根據可追溯至二〇一一年的紀錄，彭博還確認逾二十五所與中國軍方和國防工業合作的中國大學和實驗室，他們若非已在使用、就是正在試圖取得舊世代的輝達晶片；其中六所大學被美國商務部列入黑名單，因他們被認定與解放軍合作，威脅美國的國家安全，包括開發飛彈與核技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法