黃仁勳：輝達是台AI供應鏈最大買家

聯發科副董事長暨執行長蔡力行在黃仁勳全球媒體記者會驚喜現身，分享雙方合作的心路歷程。（記者張嘉明攝）

投資最好方式就是購買產品及服務

廣達董事長林百里（左二）、副董事長梁次震（右一）昨在COMPUTEX展場特別準備了「AI五層蛋糕」（意指能源、晶片、基礎設施、模型、應用），歡迎到訪的輝達執行長黃仁勳（右二）。（記者方韋傑攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳昨召開全球媒體記者會，被問及是否擴大投資台灣AI供應鏈時，他表示，投資一家公司最好的方式就是支出購買（spend）它的產品及服務，輝達已是台灣AI供應鏈最大買家；未來除了擴大採購台灣AI供應鏈，也會持續投資台灣人才，台灣在科技製造領域具高度優勢，尤其整個AI生態系的起點與核心都集中於台灣，輝達現階段在台灣約一千名員工，正在興建可容納四千人的台灣總部，未來幾年將再招募數千名人力。

台灣總部正在興建 未來招募數千人力

針對全球布局，黃仁勳指出，全球供應鏈應盡可能維持多元、彈性並具有韌性，台灣在全球AI供應鏈扮演重要位置，台灣是美國半導體與製造生態系的重要合作夥伴，包括台積電、緯創、鴻海等廠商均持續在美國投資，協助全球供應鏈朝向更分散與更具韌性的方向發展。

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輝達與聯發科強強聯手打造超級晶片NVIDIA RTX Spark，這是輝達再度挑戰PC市場的重磅產品，也是聯發科跨足Windows PC的第一步。聯發科副董事長暨執行長蔡力行在黃仁勳全球媒體記者會驚喜現身，分享雙方合作的心路歷程；他表示，雙方合作是很棒的旅程，當中有不少挑戰，聯發科的CPU加上輝達的GPU，給予PC新的生命。黃仁勳稱讚聯發科的工程師相當優秀，未來雙方有更多的合作，除了N1X晶片（RTX Spark的內部代號），N2X、N3X也會陸續推出。

黃仁勳昨也前往邁威爾（Marvell）執行長Matt Murphy與Arm（安謀）執行長Rene Haas主題演講站台，點名Marvell是下一家市值上兆美元的公司，激勵Marvell盤後股價急漲兩成；安謀前天股價再創新高，黃仁勳笑稱：「和我合作的廠商股價都會大漲。」

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