賴清德︰護台海穩定 做AI產業後盾

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨登場，賴清德總統、行政院長卓榮泰一同出席開幕典禮。（記者田裕華攝）

出席COMPUTEX 預告台灣明年可望躋身全球第20大經濟體

〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）昨登場，參展規模寫新高。總統賴清德表示，當世界越需要AI，就越需要一個穩定、可信賴的台灣，政府堅定維護台海和平穩定，是台灣對全球科技供應鏈最負責任的承諾；政府會確保土地、水電等基礎建設穩定供應，成為產業最堅實的後盾。

越需要AI 就越需要可信賴的台灣

他也指出，AI帶來經濟成長，預期明年台灣將進入全球第二十大經濟體，而AI紅利更要轉化成照顧年輕世代的重要力量。

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外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX匯集來自三十三個國家及地區、共一千五百家海內外科技企業，使用六千個攤位，展覽規模再創新高，首日就有六萬人預約參觀。

賴清德提到，今年展覽以「AI Together」為主題，不僅展現AI發展趨勢，更傳達一項核心訊息：AI的下一步，需要理念相近且彼此信賴的國際夥伴攜手合作；他歡迎全球企業來到台灣投資發展，「當世界越需要AI，也越需要一個穩定且有能力承擔責任的台灣」。

賴清德表示，近來全球科技領袖齊聚台灣並持續加碼投資，也反映在亮眼的經濟表現上，今年首季經濟成長十四．五五％、創四十八年單季新高，全年經濟成長上修至九．六四％，預期明年台灣有望躋身全球前二十大經濟體；且台股市值已攀升至四．九五兆美元，成為全球第五大股票市場。他說，這些成果來自科技產業、製造業、中小微企業及全體勞工共同努力，也再次證明台灣已成為全球AI發展不可或缺的關鍵力量。

賴清德強調，政府歡迎科技產業持續在台灣深耕，對外，台灣將作為全球可信賴夥伴，攜手打造安全、韌性與繁榮的科技未來；對內，希望將AI帶來的經濟成長紅利，轉化為照顧年輕世代與未來世代的重要力量。

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