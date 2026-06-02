擋下Meta收購Manus之後 中國升高海外交易控制

今年4月底，中國國家發展改革委員會以違反外國交易規則為由，阻止Meta以20億美元併購Manus的交易。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國務院週一公布「國務院關於對外投資的規定」，對涉及中國投資人、技術、資料和國家安全的海外交易加強管制。該規定旨在影響中國以外市場的交易，並賦予北京當局對母國限制中國投資的外國公司施以懲罰的權力。

將自七月一日起施行的上述新規，為中國強制解除已完成的海外交易提供全面和正式的法律依據，加劇全球投資人在中國科技和人工智慧（AI）等敏感領域的合規風險。

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今年四月底，中國國家發展改革委員會以違反外國交易規則為由，阻止Meta（臉書母公司）以二十億美元（約六二八億台幣）併購Manus的交易。Manus是在中國成立的AI新創，去年將總部、核心團隊和業務遷至新加坡，但其產品仍在中國開發。

北京當局將AI視為對國家安全至關重要的敏感領域，並已致力於控制技術、智慧財產權和人才的對外流動。分析師指出，上述新規將阻礙本土公司在未經北京當局批准的情況下向外國投資人轉讓股份。

美國顧問公司「亞洲集團」（Asia Group）中國區總監韓申林表示，新規主要是為了防止中企將戰略資產出售給外企；真正的問題在於，新規要如何將一套完整的報復性工具規範化，以對參與中國資本境外投資審查的美國實體進行打擊。

上述新規明定，在未經批准下，禁止敏感行業進行跨境人才轉移。其鎖定的是類似Manus在被Meta收購前，將核心團隊和業務遷往新加坡的作法，這種作法通常被稱作「新加坡洗白」（Singapore-washing）。這些規定可能影響希望將資本和業務轉移到海外，以吸引流動性夠強的海外資本市場投資，並避開激烈國內競爭的中企。

新規還賦予中國國務院權力，對可能影響國家安全的海外投資或資產轉移進行安全審查，責令投資人處置股份或停止投資，並對不遵守規定的個別投資人處以罰款。

新加坡管理大學法學教授高樹超在X平台發文指出，中國投資人越來越難在不受監管的情況下進行海外投資，此舉凸顯北京當局對資本外流與其對中國外匯存底造成的壓力，日益感到憂心。

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