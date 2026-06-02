中油扛「穩價重責」 賴：不會犧牲員工利益

總統賴清德表示，中油為國家扛起穩定物價的重責大任，政府絕不損及中油公司發展，也不會犧牲中油員工利益。（記者林正堃攝）

〔記者廖家寧、黃宜靜／台北報導〕台灣中油昨舉辦八十週年慶，總統賴清德親自出席創下首例。賴清德表示，中油為國家扛起穩定物價的重責大任，政府絕不會讓中油孤單，一定會與中油站在一起，絕不損及中油公司發展，也不會犧牲中油員工利益。

中油董事長方振仁表示，美伊戰爭導致國際油氣價格劇烈動盪，荷姆茲海峽封鎖引發全球兩成能源中斷，但中油全體同仁展現專業韌性，迅速啟動多元採購、調整運輸路線及煉油廠製程，確保國內油氣「量足價穩」；中油將持續推動海外油氣布局及多元採購，二〇三〇年提升自有油源比重到十％，強化能源韌性。

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中油工會理事長陳嘉麟表示，當國際能源價格暴漲，中油承擔平穩物價的政策任務吞下龐大虧損，無法像國外能源公司賺翻，除國際油價、氣價及匯率外，還擔憂立法院阻攔中油相關預算與撥補。他強調，中油背後是一群與公司打拚的同仁，希望政府務必重視中油及員工權益，現在中油財務狀況非常嚴峻，政府能實際撥補才能真正有效解決中油財務問題。

賴清德表示，中油肩負起「能源安全就是國家安全」的使命，並不斷提升能力來因應新時代挑戰，政府將全力支持中油站穩腳步以落實能源韌性及AI技術導入，包括強化油氣基礎設施、分散進口能源，提升即時調度備援的能力，並導入製程優化、設備故障預知及工安管理等AI技術。

油價跌 國航燃油附加費7日起調降

另，受中東戰火影響，國籍航空四月調漲從台灣出發的國際航線客運燃油附加費；因近期油價下跌，交通部民航局昨宣布，燃油附加費將自七日起調降，短程航線降到卅五美元（約一一〇〇台幣），長程航線降至九十一美元（約二八五三台幣）。

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