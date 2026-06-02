財經青紅燈》股市大漲的後遺症

某日一場媒體飯局，對於近期台股屢創新高，許多人發表高見，一位資淺的媒體人向資深記者請教，現在台股的熱況，跟1989、1990年台股首度上萬點時，有沒有很相似？他回說，現在高檔餐廳常常訂不到、捷運上很多人都在看股價變化，大家對股市的關注度，與當時完全雷同。

5月台股日均量超過1.2兆元，光是一天的「零股」交易量就能高達800億元，這是早期一天的整個市場成交量，最讓人吃驚的是，隨著台股水漲船高，當沖占比同步跟進，每天占成交比重都超過35%以上，一天當沖買進加上賣出的成交金額高達1兆元，難怪政府跟券商笑呵呵，證交稅一個月收入已超過500億元、券商4月大賺300多億元，也是有史以來最賺的一個月。

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台股大漲，不少人從股市賺到大錢，尤其很多年輕人，常常在社群媒體上po股票大賺的對帳單，被稱為「少年股神」，甚至有些人認為股市很容易賺錢，錢滾錢比上班工作輕鬆太多，辭去工作專心做股票。

台股從疫情以來走了6年的大多頭，尤其過去一年漲勢噴發，大漲2萬多點、近3萬點，只要有投資台股，不論個股或ETF，多數都賺到錢，但股市可能天天開PARTY嗎？一個牛市回檔就把之前賺的全賠光，就像去年4月的關稅戰，而且這波賺到錢的大多是抱著績優電子股沒賣的投資人，天天當沖來當沖去的投資人，只是貢獻稅收給政府而已。

股市太熱，許多投資人得到「股票交易成癮症」，每天不進出股市就手癢，也無法專心工作，這是股市大漲的後遺症，但頻繁進出股市著實賺不到大錢，而且台股漲多後風險也變大，也不會只漲不跌，真正的贏家，是最後還能笑著留在市場的人。（陳永吉）

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