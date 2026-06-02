盤勢分析》電腦展今開幕 台股先創高

台北國際電腦展Computex今日開幕，昨日台股先行慶祝，加權指數終場上漲604.97點、以4萬5337.91點作收，收盤再創新高。（資料照）

台北國際電腦展Computex今日開幕，昨日台股先行慶祝，台積電（2330）早盤股價一度衝上2415元，再創新天價，帶領台股漲逾千點、逼近4萬6千點大關，雖然台積電尾盤下壓、以平盤作收，不過廣達（2382）強攻漲停，聯發科（2454）收漲逾5%，領軍AI股勁揚，各類股漲多跌少，加權指數終場上漲604.97點、以4萬5337.91點作收，收盤再創新高，成交量約1.48兆元。

昨日輝達（NVIDIA）GTC大會登場，輝達執行長黃仁勳秀出台灣供應鏈夥伴名單，相關個股股價應聲齊揚，加上廣達、緯創（3231）等供應鏈巨頭輪番在會前節目釋出AI產業正向資訊，帶動廣達、緯創、英業達（2356）昨股價都以漲停作收。

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此外，黃仁勳也在GTC大會發表全新RTX Spark系列筆電，筆電供應鏈股價也連帶強漲，華碩（2357）、宏碁（2353）攻上漲停。

昨日外資買超台股368億元、投信買超64.48億元、自營商賣超65億元，三大法人合計買超逾367億元；外資台指期淨空單昨增加4023口、累計外資台指期淨空單近6.47萬口。

玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，COMPUTEX揭幕等台股利多持續湧現，不過外資台指期淨空單口數也來到新高逾6萬口的水位，且季線正乖離率居高不下，短線仍可能出現震盪走勢，建議可保留適度的資金彈性，並分批布局具有成長動能、於該產業之標竿AI權值股。（記者歐宇祥）

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