台壽「贏領金融論壇」 保單抵減養生村月租 保險服務新趨勢

台灣人壽連續七年舉辦「贏領金融論壇」，金管會副主委莊琇媛（左5）、保險局副局長蔡火炎（右5）、台灣人壽董事長許舒博（左4）與多位產官學專家與會，「贏領」民眾領先布局未來。（台灣人壽提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託金控子公司台灣人壽昨日攜手政治大學商學院，連續第七年舉辦「贏領金融論壇」。今年論壇以《銀經濟、韌未來》為主題，現場重量級卡司雲集，並同步發布2026「退休生態觀察指標」調查。結果顯示，在「充裕」、「信心」與「素養」三大退休指數皆不及格的挑戰下，「滿意」指數暌違4年首度回升至70分，顯見國人對退休準備的自主意識正逐步提升。

國人退休準備意識逐步提升

台灣人壽董事長許舒博於致詞時強調，長壽生活不僅追求天天快樂，更關鍵的是必須擁有安全的保險與金融理財商品作為後盾，才能為國人打造出健康永續、財務永續的防護網。

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金管會副主委莊琇媛在致詞中對台灣人壽長期深耕國人退休議題給予高度肯定。她指出，政府近年積極推動TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）及兒少帳戶，目的就是為了協助民眾化解長壽風險，落實「老有所終、幼有所長」的社會願景，期盼保險業發揮風險預防角色，提供國人最完善的金融支持。

面對超高齡社會，金管會保險局副局長蔡火炎進行專題演講時強調，因應長壽時代的多元需求，保險業者應與時俱進，積極提供「保障型」、「年金型」與「長照型」三大關鍵保險商品，並搭配多元的照護服務，以建構更完備的國人退休生活支持系統。

保單連結養生村抵減月租費或保證金，成為保險新服務趨勢。台灣人壽策略長葉栢宏亦於論壇中指出，台灣人壽子公司中信樂活將打造全台首創的「校園式養生村」，未來保單將可連結養生村並抵減月租金或保證金，不僅讓保險從傳統的財務保障，延伸至醫、食、住、行、樂等全方位健康照護，更實踐了普惠金融的價值，成為民眾的「終身夥伴」。

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