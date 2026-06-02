防詐特攻隊》台新銀攜手檢方 交流防詐實務經驗

台新銀行總經理林淑真（左2）與台灣高檢署卓俊忠檢察官（右2）、高雄地檢署檢察長黃元冠（左1）及橋頭地檢署檢察長郭景東（右1）親自出席活動。（台新銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕面對詐騙手法日新月異，為持續強化金融防禦量能並力挺第一線同仁攔阻不法金流，台新銀行於5月29日在高雄萬豪酒店舉辦「防詐特攻隊：2026檢銀實務對話論壇」，邀集高雄地檢署、橋頭地檢署共同交流防詐實務經驗，深化檢銀合作機制，攜手打造更堅實的金流防線，守護民眾財產安全。

本次論壇由台新銀行與雄檢、橋檢共同主辦，雄檢黃元冠檢察長及橋檢郭景東檢察長均親自出席。針對政府推動「打詐綱領2.0」及《詐欺犯罪危害防制條例》上路後，金融機構於風險辨識、通報攔阻及法律適用等面向所面臨的實務挑戰與因應作為，共同進行深入交流與意見分享。

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台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行持續投入科技防詐資源，強化大數據分析與異常交易監控機制，並配合主管機關推動異常帳戶預警與風險控管措施，致力在「風險控管」與「客戶體驗」之間取得最佳平衡。在強化AI防詐技術的同時，前線夥伴的臨場判斷是不可或缺的關鍵角色。林淑真指出，再強大的AI模型，都無法取代櫃檯同仁面對客戶時所展現的專業敏感度與守護客戶資產的勇氣。第一線行員在關鍵時刻的一句提醒，往往就是守住民眾財產的重要防線。

即時通報與資訊共享 助提升查緝效率

透過檢銀即時通報與資訊共享機制，深化公私協力合作，有助提升查緝效率，強化整體金融交易安全。雄檢黃元冠檢察長表示，雄檢十分樂見台新銀行積極發揮企業社會責任，主動與檢察機關攜手合作，運用金融專業提供預警資訊及金流分析等關鍵證據支持。尤其雄檢轄區涵蓋小港國際機場及高雄港，海空雙港帶來頻繁跨境往來，也衍生出許多跨境犯罪風險與追查挑戰。

橋檢郭景東檢察長表示，橋檢率先與數間銀行建立檢銀橫向聯繫平台，結合銀行臨櫃攔阻機制，提前阻斷詐團金流。橋檢特別感謝台新銀行主動促成本次檢銀交流合作，攜手打詐。雙方先前曾合作偵辦「創造支付假幣商集團」案，成功斬斷詐團約新台幣2億元洗錢金流。未來橋檢將持續深化與台新銀行的協作，結合公私力量推動全民識詐，從源頭強化防線，共築無詐環境。

台新銀行強調，本次論壇透過檢銀直接對話，使司法與金融實務更緊密接軌，也讓第一線執行經驗得以充分交流。未來將持續優化防詐流程與教育訓練機制，強化同仁攔阻判斷能力，並結合AI科技與司法協作，提升整體金流風險預警效能，共同打造更安全的金融環境。

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