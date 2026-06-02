5月新車領牌數 年增3.7%

5月台灣新車領牌數呈現回溫走勢，達3萬3076輛，年增3.7%、月增5.3%。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕AI產業鏈蓬勃帶動整體經濟動能向上，5月台灣新車領牌數呈現回溫走勢，達3萬3076輛，年增3.7%、月增5.3%；5月進口車受到TESLA大量交車挹注，比國產車多賣了814輛。

進口車市占率衝上51.2% 超過國產車

5月進口車領牌數達1萬6945輛，年增4.5%、月增14.7%，市占率衝上51.2%，超過國產車，主要是特斯拉MODEL Y一口氣領牌1768輛助攻。

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累計1~5月全台新車領牌數16萬917輛，年減2.3%；其中進口車7萬7167輛，年減4.2%，市占率48%；豪華進口車3萬7497輛，年減11.1%。

其中，和泰汽車（2207）旗下的TOYOTA+Lexus品牌5月領牌數達1萬2409輛，年增7%；累計1~5月共6萬1267輛、年減5.9%，市占率38.1%。

中華汽車（2204）旗下的MITSUBISHI+CMC+MG三項品牌5月領牌數3659輛、年減3%；累計1~5月共1萬8587輛、年增2.5%，市占率11.6%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車5月領牌數1320輛，年減27.7%；累計1~5月共6787輛，年減9.5%，市占率4.2%。

裕日車（2227）旗下的NISSAN+INFINITI 5月領牌數達1032輛，年增1.9%；累計1~5月共4854輛、年減5.9%，市占率3%。

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