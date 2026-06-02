DRAM Q1產值創新高 Q2合約價估漲逾6成

華邦電昨率先公告4月單月稅後獲利爆衝達74.88億元，每股稅後盈餘1.66元，年增216倍，單月就超越去年全年的0.88元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）指出，今年第一季因一般型DRAM合約價加速上漲，季增幅達93%~98%，激勵產業整體營收季成長81%，達970億美元，創單季歷史新高；預期第二季一般型DRAM合約價將續季增58%~63%，挹注台廠記憶體族群獲利成長可期。

華邦電4月獲利暴增216倍 旺宏EPS 1.07元 年增逾8倍

華邦電（2344）昨率先公告4月單月稅後獲利爆衝達74.88億元，每股稅後盈餘（EPS）1.66元，年增216倍，單月就超越去年全年的0.88元，以單月推估，第二季獲利有機會較第一季倍增；旺宏（2337）單月獲利21億元、年增854%，單月EPS為1.07元。

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集邦表示，隨著AI應用由大型語言模型（LLM）訓練逐步轉至AI推論，雲端服務供應商（CSP）資料中心建置重點也從AI伺服器延伸至通用型伺服器，帶動記憶體採購需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，擴大至各容量規格的RDIMM產品。

觀察第二季，集邦表示，因原廠庫存水位極低，且將新增優先提供給AI 伺服器使用的大容量RDIMM，難以滿足PC代工廠和智慧手機業者的需求，預期整體一般型DRAM出貨位元增幅將相當有限；價格因CSP相對持開放態度，促使其他客戶跟進以確保原廠供應，預期仍可支撐一般型DRAM合約價季增58%~63%。

集邦分析第一季主要DRAM供應商營收表現，三星產品平均銷售單價（ASP）大幅成長、居三大原廠之首，推升營收達373.2億美元、季增93.4%，市占上升至38.5%；排名第二的SK hynix營收達279.8億美元、季增62.5%，市占率28.8%；第三名的美光營收217.5億美元、季增81.6%，市占率22.4%，與上一季持平，三大廠營收皆創單季新高。

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