輸美汽車零件大降稅 台廠拚轉單

台灣汽車零組件輸美稅率降至十五％，台廠有望吃下中國退出的市場份額。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣汽車零組件輸美稅率降至十五％，讓經營北美售後維修（AM）市場的台廠服下一劑定心丸。產業人士表示，美國是全球最大汽車維修需求市場，台灣在這波關稅變局重新洗牌，預期各國在美國市場版圖將劇烈位移，尤其中國很可能受迫於重稅導致市占率滑落，隨轉單效應擴大，台廠有望吃下中國退出的市場份額。

業界人士指出，墨西哥與加拿大享有美加墨協定（USMCA）零關稅與地理優勢，中國則憑藉低價競爭力，三國長期穩居美國市占率前三名。台灣過去因台美未簽署貿易協定，稅率較日、韓、歐高，這次降稅讓台廠能與主要競爭國站在齊平起跑線上。

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業界人士指出，台灣雖仍比不過享有USMCA零關稅的墨、加，但稅率降至十五％已顯著拉近落差；歐、日、韓以成車與整車原廠組裝（OEM）為主，與台灣主攻美國汽車售後服務（AM）市場不同，而中國雖在AM市場市占率高，但關稅拉高至五十一．七一％，大幅削弱低價優勢，轉單效應擴大下，台灣有望吃掉中國在不堪重稅下退出的市場份額。

台經院院長張建一表示，汽車零組件近兩年表現不太好，但今年下半年要翻身了。另，目前台廠已憑藉半導體、ICT強項切入各大品牌車用電子市場賽道，車用電子屬資訊科技協定（ITA）免關稅範疇，未來台廠整車若能切入美國市場，也期能結合ICT優勢帶動汽零件成長，是很大的商機。

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