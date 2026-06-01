台股最強5月天 投顧︰6月續旺

投顧表示，六月大盤在COMPUTEX與AI題材支撐下，仍有機會維持高檔震盪。（資料照）

COMPUTEX與AI題材支撐 上看4萬6

〔記者王孟倫／台北報導〕台股五月最後一個交易日，以四萬四七三二點作收，累計五月狂漲五六八九點，創台股史上最強五月。根據統計，台股一年來合計飆漲一〇九．五五％，漲幅全球第三；投顧表示，六月大盤在COMPUTEX與AI題材支撐下，仍有機會維持高檔震盪，預估指數在四萬二千點至四萬六千點區間。

台股一年漲逾109％ 全球第3

根據統計，近一年來全球股市漲幅前三名依序為南韓累計上漲二一一．五五％、費城半導體上漲一六三．九五％、台灣加權指數上漲一〇九．五五％。

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投顧機構表示，五月台股延續四月強勁多頭，在AI、半導體與被動元件族群帶動下，買盤大舉湧入，蹲低回測，彈跳更有力，大盤高檔震盪續創高。

永豐投顧認為，雖然市場情緒熱絡，但之前指數始終難以穩站四萬二千點關卡，顯示投資人一邊為強漲歡呼，一邊也對漲勢過快感到不安。尤其五月中旬，台股如預期出現明顯回檔，加上美股科技權值股拉回，台股買盤由追價轉為獲利了結，指數一度急殺，最低逼近四萬點邊緣，市場一度出現「上半年行情結束」的悲觀聲音。

但在基本面支撐下，台股未跌破四萬點，反而在五月下旬快速止穩回升，強勢站穩前高四萬二千點、隨後再攻上四萬三千點。AI伺服器與半導體供應鏈展望樂觀、本土資金與外資同步回流，加上輝達、台積電等大廠對後市釋出正面訊號，是推升指數再創高點的關鍵。

台新投信表示，就基本面而言，台股企業獲利第二季至第三季將有強勁表現，股價拉回時仍應擇優布局，應留意新題材與輪漲。

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