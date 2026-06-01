出口訂單萎縮 中國5月PMI降至50

中國國家統計局表示，五月製造業採購經理人指數（PMI）由四月的五十．三降至五十，創三個月以來最低。（法新社資料照）

生產改善、需求疲弱 新出口訂單指數降至48.6

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局表示，五月製造業採購經理人指數（PMI）由四月的五十．三降至五十，創下三個月以來最低，因新出口訂單萎縮以及投入成本持續上漲。這加劇外界對中國成長動能減弱的擔憂，儘管在服務業和高科技製造業的某些領域表現強勁。

分項數據顯示，由於供應改善、需求卻疲弱，五月生產和新訂單指數分別為五十一．二和四十九．九；新出口訂單指數降幅更大，從四月的五十．三降至四十八．六，為北京決策人士帶來更大的壓力，他們必須減少經濟對海外需求的依賴，並加強國內消費。

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中國物流信息中心分析師文韜表示：「國外需求放緩程度尤為突出，主因消費品製造業出口明顯萎縮。」

房地產市場、就業和消費支出疲軟持續抑制經濟成長，導致中國不得不依賴全球需求來吸收其製造業生產的商品。中國政府承諾解決供需失調的問題，並設定較保守的今年GDP（國內生產毛額）成長目標，介於四．五％至五％區間，為改革留出更大空間。

外部壓力也加劇中國製造商的困境，中東戰爭導致全球天然氣和石油輸出的戰略要道荷姆茲海峽實際關閉，能源價格飆升，製造商的成本因此暴漲，利潤面臨被擠壓的風險。

分項數據顯示，五月原物料價格指數為六十．五，低於四月的六十三．七，但仍遠高於五十，顯示製造商的投入成本持續上漲，儘管漲速放緩。文韜表示：「採購價格指數仍處於擴張區間，顯示原物料價格持續上漲，這也推高產品端的價格。」

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