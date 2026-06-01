農機補助起跑 審核達標就可購買

因應農村勞動力不足，農業部農糧署提供農機補助。（農糧署提供）

未達標者須等8月截止後 依積分排序通知購買

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨農村勞動力不足，農業部近年提供農機補助，農糧署表示，今年度農機補助即起到八月底止，為減少農民等待時間，申請相關補助計分達一定分數以上，經各基層農會或農糧署各分署等受理單位審核通過就可購買，不用像過去申請時間截止後再等通知，大幅節省時間。

今年度的農機補助包含省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、農事服務機械、農噴無人機、碳匯農機及汰舊換新電動農機等七項補助措施。

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農糧署表示，今年申請省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、碳匯農機等補助項目計分達五分以上；農事服務機械、農噴無人機等補助項目計分達十分以上，經受理單位審核通過即可購買農機。

農糧署說明，積分未達門檻的農民，則如同過去，於八月卅一日截止後，再依積分項目排序通知農友購買農機；最慢必須在今年十一月卅日前完成購置並申領補助款，才可核銷。

為加速燃油農機替換為電動農機，農糧署表示，相關電動農機比例補助提高五成，若同時報廢二〇二〇年前購買的同機種燃油農機，並將溫室氣體減讓效益歸屬農業部，可優先補助，免辦積分排序，還可再依申請機種增加補助一千至三萬元；省工農業機械與汰舊換新電動農機等二項補助可分別申辦，每人最多可申請兩台小型機種的農機補助。

解決缺工 農機械農事團已達50團

為解決農村缺工問題，農業部也推動農事團，農糧署表示，目前農機械農事團已有五十團，分別為雜糧二十團、蔬菜八團、果樹二團、茶四團及跨產業別十六團，可協助整地種植、田間管理及樹枝老竹粉碎。

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