房屋稅女性納稅人 10年增加95萬戶

女性納稅人10年增加約95萬戶，男性納稅人則增加近90萬戶，使得房屋稅納稅人兩性差距從10年前的12％縮小至9.6％。（資料照）

兩性納稅人差距 由12％縮為9.6％

〔記者徐義平／台北報導〕過去十年，全國房屋稅籍住宅增加一八五萬戶、增幅逾十八％，其中女性納稅人十年增加約九十五萬戶，男性納稅人則增加近九十萬戶，使得房屋稅納稅人兩性差距從十年前的十二％縮小至九．六％，十年來拉近二．四個百分點。

房產業者表示，近幾年知名豪宅交易案不乏登記在女屋主名下的紀錄，像是旋轉豪宅「陶朱隱園」成交的兩戶，均登記在女屋主名下；此外，鴻海創辦人郭台銘家族二〇二四年以逾六億元買進北市信義計畫區豪宅「信義首席公館」兩戶，則登記在夫人曾馨瑩名下。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，擁房女力崛起有三個原因，首先，不婚或晚婚女性買房自住或是投資房產的意識崛起；其次是稅務與傳承規劃，透過夫妻贈與免贈與稅規定，或是提前進行二代接班的布局，配偶或女性繼承人往往成為資產集中留存的最佳節點；最後則是上市櫃老闆或高資產創辦人，面臨較高企業經營與連帶保證風險，轉將抗跌、保值的房產登記在配偶名下，作為安家的最後一道防線，有效建立財務防火牆。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，從人口性別結構觀察，我國女性人數超越男性，且領先幅度逐年擴大，尤其六都女性人數多過男性的情況更明顯；另，丈夫將房產登記妻子名下越加普遍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，女性屋主增加，主要包括單身女性購屋自用，另外就是家庭內已經有一戶自住房屋，添購另一戶時受限貸款成數，第二戶就可能登記在配偶名下，因此女性持有房產比率有緩慢攀升現象。

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