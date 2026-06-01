〈財經週報-台股熱點〉矽晶圓走出谷底 三雄下半年迎漲價潮

環球晶 董事長徐秀蘭強調，今年市況「比去年好非常多」，並率先預告下半年將調漲售價，成為點燃整個族群多頭行情的引信。（資料照）

記者洪友芳／專題報導

AI帶動晶圓代工、記憶體需求大增，矽晶圓也從谷底爬升，第二季營運可望改善，預期下半年將優於上半年，並將啟動價格調漲，帶動環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）近期股價表現強勁。

環球晶累計今年前4月營收187.33億元，年減10.28%。第一季稅後淨利為18.95億元，每股稅後盈餘3.97元，季減13.88%、年增30.16%。

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環球晶第一季儘管獲利為近三季新低，但4月因持有Siltronic AG股票價格上升，認列評價利益大增，帶動單月稅後淨利達42.31億元，較去年同期轉虧轉盈，每股稅後盈餘達8.85元。第二季本業加業外轉投資挹注，獲利可望較上季揚升。

環球晶表示，近期市場復甦速度超過預期，需求來自AI之外，非AI應用也呈現改善，目前除了12吋先進製程稼動率維持滿載，8、6吋中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升，預期今年公司營運將逐季往上，全年營運可望超越去年。公司因應成本墊高，預告下半年將調漲售價。

新廠折舊微虧 台勝科下半年拚漲價

台勝科前4月累計合併營收為44.77億元，年增11.68%，受到新廠相關折舊攤提影響，第一季稅後虧損約0.68億元，每股虧損0.18元。台勝科指出，受惠AI需求，矽晶圓市場已明顯走出谷底，客戶積極回補庫存，帶動公司12吋矽晶圓產能滿載，新廠產能也已被客戶預約，8吋需求回升，正與客戶協商下半年調漲價格，預期下半年營運可望優於上半年。

合晶累計前4月營收達33.47億元，年增6.95%；第一季稅後淨利210萬元，年減92.89%，每股稅後盈餘0.05元，4月已公告虧損500萬元，每股稅後虧損0.01元。合晶正辦理增資，每股承銷價27.8元。預期隨著市況回溫，合晶產能利用率也趨近滿載，下半年營運將較改善。

環球晶上週五收在1015元創收盤新天價，五月以來，股價漲幅達75%；台勝科收319元波段新高，五月以來，股價漲幅逾68%；合晶收99.5元，五月以來，漲幅高達1.48倍。

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