〈財經週報-本週熱點〉PMI可望連8擴張 外匯存底拚連2升

在孳息收入挹注下，5月外匯存底餘額也有望寫下連二升，顯示國內經濟動能依舊穩健。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

本週將有三大重要經濟數據陸續發布，國發會與中經院公布的5月製造業採購經理人指數（PMI）將連8個月呈現擴張；中央銀行發布的5月外匯存底餘額在孳息收入挹注下，有望連兩月增加。至於通膨表現，受中東戰事推升油價影響，行政院主計總處將公布5月CPI年增率恐持續升溫，但應可控制在2%以下。

根據中經院資料，4月經季節調整後的台灣製造業PMI回升至60.3，創2021年9月以來最快擴張速度，並已連續7個月維持擴張，主因中東戰事帶動提前拉貨潮，出口表現亮眼，尤其電子產業需求強勁，進一步擴散至相關供應鏈。

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不過，製造業對未來六個月景氣看法仍呈現分歧。整體而言，高附加價值的電子暨光學產業，以及電力暨機械設備產業，較不受油價與塑化原料波動影響，訂單能見度與展望相對穩健；反觀部分傳統產業，則因地緣政治風險升高，持續面臨成本攀升與缺料壓力，並擔憂後續通膨影響終端需求。

外匯存底方面，央行日前公布，4月我國外匯存底餘額回升至6025.88億美元，較3月底增加56.02億美元，重新站上6000億美元大關，穩居全球第四大。央行表示，4月外匯存底增加，主要受惠於美元走弱、外匯存底投資收益入帳，以及央行進場調節匯市買匯所致。

5月雖因中東戰事反覆，使美元續處於高檔，但5月向來是外匯存底孳息收入大月，預期將可抵銷匯率變動的不利因素，帶動5月外匯存底餘額續增。

4月通膨壓力擴大 機票恐推升5月CPI

此外，國際油價持續高檔震盪，對國內物價的影響也逐漸顯現。根據主計總處統計，4月CPI年增率為1.74%，較3月的1.2%明顯擴大，其中，油料費年增13.6%，更創下近4年最大漲幅。預期機票價格上漲將進一步推升5月CPI年增率。

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