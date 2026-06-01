〈財經週報-投資觀點〉地緣政治風險與AI浪潮下權證操作與資產配置

加權指數衝破 42,000 點歷史新高，高檔波動加劇；投資人唯有「靈活運用高槓桿工具」，方能精準鎖定價差、對抗震盪。（中央社）

■彭志弘

戰爭陰影下的AI奇蹟

過去三月以來全球金融市場正處於極端對立的拉鋸戰中。一方面中東局勢因美國與以色列對伊朗發動軍事行動而陷入高度動盪，荷姆茲海峽面臨封鎖風險，推升原油價格劇烈波動，VIX避險情緒最高攀升至30%以上，引發通膨再起的隱憂，市場原樂觀預期川習會美中介入後荷姆茲海峽可望解除封鎖，時程推遲、甚至不排除重啟升息。然而在地緣政治迷霧中，全球股市在AI產業的強勁支撐下展現出驚人韌性不斷創下新高，AI應用已從高效能運算擴展至邊緣運算及資通安全，成為各國戰略核心。受惠於CSP巨頭持續擴大資本支出，加權指數在今年5月初正式突破40,000點大關，盤中更多次挑戰42,000歷史新高，在行情高檔下，股價對政經產業訊息都會加大反應，使市場呈現劇烈震盪格局。

靈活運用高槓桿 精準對抗波動

在台股創下歷史高位，許多股票受惠AI發展業績大幅成長，不斷推升股價，讓一般大眾難以投資，類股輪動快速，地緣政治風險未解的環境下，建議投資人善用權證「投入金額低、高槓桿」的特性，採取攻守兼備的操作策略。

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◆追蹤右側強勢股：針對股價轉強、題材發酵的AI概念股，可選擇價外15%至20%的權證快速參與急漲行情。

◆留意篩選條件：優先選擇剩餘天數60至90天以上的權證，以減緩時間價值（Time Decay）的損耗；並鎖定買賣價差比低、掛單充足（百張以上）的標的，避開符合不報價時機的權證，確保流動性無虞。

◆嚴守操作紀律：目前盤面類股輪動快速，一旦標的型態破壞應果斷停損，切勿陷入情緒化交易。

連結台股結構型商品炙手可熱

台股表現亮眼，連結台股之結構型商品也開始受到高資產客族群關注，近年境外結構型商品中固定配息記憶出場商品（FCN）因其具有設定價位逢低承接股票的彈性，又有獲取優渥配息的機會受到市場青睞，然而之所以能設計這類多元報酬型態商品，關鍵在於連結標的具有較高波動性。台股受惠於AI產業革新，許多個股成為全球投資焦點，在大幅上漲的同時帶動股價波動提升，增加了連結台股商品設計多樣性，讓看好AI相關標的中、長期走勢，願意在股價回檔時以約定價格承接股票的投資人，在盤整或緩漲中享有較高收益。

（作者為兆豐證券金融商品業務本部資深協理）

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