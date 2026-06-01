〈財經週報-投資觀點〉高檔行情下攻守兼備的客製化投資工具—結構型商品

雖然 AI 浪潮帶領台股衝上新高，但看著手上的獲利，你是不是也開始擔心市場回檔，或是地緣政治帶來的黑天鵝？（路透）

■孫成保

在AI浪潮及資金行情強勢推升下，今年以來全球與台股相關類股屢創新高。然而，當指數處於相對高檔，市場風險意識逐步升溫，加上地緣政治紛爭尚未消弭，使投資操作更需審慎布局。面對市場波動，兼具下檔防禦及上檔參與潛力的結構型商品，具備資產抗震與參與漲幅的雙重優勢，是一項進可攻、退可守的防禦投資利器，有助投資人在震盪市況中持盈保泰。

突破制式限制！結構型商品憑藉「高度客製化」成投資人新寵

金融市場上的交易工具多元，結構型商品之所以獲得投資人青睞，在於其高度客製化的特性。此類商品通常結合固定收益商品（如債券或存款）與衍生性金融工具（如選擇權）設計而成。相較於集中市場標準化商品，結構型商品最大的優勢在於可依投資人資產配置需求量身打造，突破制式規格限制，提升策略靈活度。

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在產品設計上，投資人可依自身需求彈性設定各項條件，包括(1)連結標的與檔數組合、(2)交易幣別與存續天期、(3)執行價格設定、(4)下檔保護機制、(5)年化配息率等。由於產品架構多元且具備高度的機動調整空間，在處於震盪加劇的市場環境下，結構型商品不拘泥集中市場交易標準化的規格限制，能滿足投資人交易策略及目標設定，是面對嚴峻市場挑戰相當具競爭力的投資工具之一。

依本金保障的程度，結構型商品可分為保本型及非保本型兩大類。保本型結構型商品提供一定比率的本金保障，並於契約存續期間提供穩定收益，適合風險承受度較低且有閒置資金投資人。但需留意多數保本機制，通常以持有至到期為前提，屬於中長期資產配置規劃，並不適合進行短期操作。非保本結構型商品則屬於風險較高的投資工具，其最終收益主要取決於連結標的表現，若標的表現不如預期，投資人可能面臨本金虧損。因此，在產品設計上，非保本結構型商品連結標的選擇與組合配置尤為關鍵，較適合具備投資經驗且風險承受度較高的投資人。

此外，不論結構型商品是否具備保本機制，投資這類非集中市場交易的商品，投資人需留意兩大風險。首先為流動性風險，若於到期前提前解約，可能因市場價格折讓而產生本金損失；其次為發行機構的信用(違約)風險，若發行機構發生違約，將影響本金及收益。因此，投資人在交易前應充分審閱商品條款，並進行完整風險評估，以確保投資決策符合自身財務目標與風險承受能力。

在當前市場高檔震盪的環境中，單一方向操作難度提高。結構型商品透過多元設計與靈活配置，提供更多應對市場變化的策略與彈性，成為兼顧穩健與效率的重要資產配置工具。

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

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