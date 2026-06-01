〈財經週報-投資趨勢〉重塑經濟韌性：全球能源轉型新紀元 從減碳到經濟防禦 能源轉型迎向跨世代的資本重分配

全球主要經濟體的政策

■米娜爾‧帕特爾

過去五年，烏俄戰爭與中東衝突兩大系統性衝擊，不斷測試著全球經濟命脈的韌性。過去，「能源安全」多半是重工業或運輸業的難題；如今，能源風險早已滲透至整體經濟，成為推動全球「能源轉型基礎建設」的最強結構性順風。

供給與需求的雙重夾擊

這些危機暴露出一個結構性弱點：高度依賴進口化石燃料的經濟體，極易受地緣政治與價格波動影響。區域性的供應衝擊會迅速蔓延全球，推升通膨並拖累經濟。對各國央行而言，由「供給面」推升的通膨很難單靠升息來抑制，政策拿捏不當甚至可能引發停滯性通膨。

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同時，需求面正發生巨變。在數位時代，「電力」正取代過去「石油」的地位。AI 革命、資料中心擴建與產業電氣化，正以前所未有的速度推升全球電力需求。穩定且負擔得起的電力，已不僅是民生公用事業，更成為國家與企業競爭力的核心。

從減碳到「經濟防禦」

長期且劇烈的電價波動，會直接侵蝕企業利潤與競爭力。因此，推動能源轉型不再只是為了環保減碳，更是建立「經濟防禦力」的策略。再生能源最大的優勢在於：一旦建置完成，就沒有後續的燃料成本。其營運費用低廉且穩定，不再與國際原物料市場掛鉤。

這種思維轉變，已明確反映在全球主要經濟體的政策上。

能源轉型下的「新風險地圖」

當然，能源轉型並非消滅了風險，而是將風險「轉移」。過去，全球緊盯油氣蘊藏區；未來，焦點將轉向上游的科技供應鏈與「關鍵礦產」（如製造電池的鋰、銅）。

然而這兩者有本質上的差異：化石燃料需持續不斷進口，但再生能源基礎建設一旦完工，便可運作數十年，不再高度受制於原始供應商。當前真正的考驗，反而是如何投入資金升級老舊「電網」與儲能設備，以適應綠電的間歇性特質。

迎向跨世代的資本重分配

國際能源總署（IEA）估算，從 2030 年起，每年需投入高達 4.5 兆美元支持能源轉型。這不僅包含風力或太陽能，還涵蓋儲能系統、電網升級與綠色替代燃料。這為投資市場帶來了更廣闊的機遇。

這是一次跨世代的資本重分配。能源轉型基礎建設具備長期可持續的現金流、因應通膨且與傳統資產關聯度較低的特性。近期的危機一再證明，經濟韌性不能只靠央行政策或事後補貼，更取決於能源系統的結構。具備前瞻視野並投入能源轉型，將是強化經濟體質與因應未來風險的關鍵解答。

（作者為施羅德全球基礎建設主管）

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