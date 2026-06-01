〈財經週報-亞資中心高雄專區〉瞄準資產傳承和財管商機 6壽險圈粉

進駐高雄亞資專區的壽險巨頭們，紛紛推出強調資金靈活度與美元資產配置的專屬保單，逐步從傳統風險移轉工具，轉型為超高資產客群世代傳承的專業財富夥伴。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

亞資中心高雄專區即將屆滿週年，截至今年4月底，已核准壽險6家進駐，包括國泰、富邦、南山、凱基、新光及台灣人壽，高雄金融專區已成為國內壽險業者布局高資產客戶市場的重要據點，透過專屬保險商品以及保費融資等創新服務，開拓資產傳承與財富管理商機。

壽險業者針對高資產族群推出專屬保單，強調資金運用彈性。富邦人壽共推出3張試辦商品，包含2張利變型及1張分紅型外幣保單，是目前專區中商品張數最多、且唯一提供分紅型商品的業者。自2025年7月進駐至2026年4月底，富邦人壽已核實167件保單，保費收入約28.8億元。

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國泰人壽則推出「美添增鑽」利率變動型美元終身壽險，截至2026年4月底已有24位高資產客戶投保30件，累計保費達5.2億元。南山人壽亦於2025年7月推出「御利臻鑽」美元利變型終身壽險，截至2026年4月底，高雄專區相關總保費收入已達試辦目標的83%，件均保費約新台幣1731萬元，金額為銀保通路一般客戶的8.4倍。

新光人壽則以2025年底上架的「美多亞」為核心商品，主打美元資產配置與傳承功能。此外，新壽亦提供「尚利high」、「美新亞」及「美保倍」等商品配合保費融資服務，自開辦以來累積新契約舉績金額已達8.3億元。

針對高資產客戶對資金槓桿的需求，各家壽險公司均與銀行深度合作。富邦人壽透過與台北富邦銀行在內的10家簽約銀行合作，推動保費融資及保單融資業務，透過與北富銀建立「鐵三角」模式，由壽險端培訓銀行業務輔導員，將保險專業知識轉化為理專易於理解的銷售情境，將保險由保障提升至資產配置層次。

近6成高資產族群 以保險為主要傳承工具

國泰人壽與國泰世華銀行合作，提供保費融資服務，讓保戶在規劃資產配置時能創造更高的資金運用彈性。據統計，國泰人壽目前的投保件數中，已有20%結合保費融資業務。

新光人壽則強調整合人壽（OIU）、銀行（OBU）與證券資源，推動「3O共銷一站式服務」模式，透過財務槓桿結合保費融資購買高額保障保單，協助境外客戶完成資產放大與移轉，展現差異化優勢。

國泰人壽觀察，隨台灣邁入超高齡社會，近6成高資產族群以保險為主要傳承工具。新光人壽則認為，結合保險與類信託功能的商品具有高度發展潛力，且新壽在高雄專區設立在地化受理窗口，強調VIP綠色通道服務，提供差異化的申訴與服務機制。南山人壽則以「商品、專業、服務」三位一體響應亞資中心政策，提供適合高資產客戶資產配置與世代傳承的商品及服務。

壽險業者普遍認為，雖然傳統保障型市場增長受限，但高資產族群的「資產保全」與「世代傳承」仍是深具潛力的藍海市場。展望未來，業者密切關注「亞資中心專法」的訂定和業務放寬範圍，透過亞資中心高雄專區的試辦，壽險業者正逐步從單純的風險移轉工具提供者，轉型為高資產客戶財富規劃中不可或缺的專業夥伴。

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