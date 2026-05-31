美國必勝客出售？ 母公司百勝傳洽談私募基金

全球最大連鎖速食餐飲業者美國百勝集團，正洽談出售旗下披薩品牌必勝客。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球最大的連鎖速食餐飲業者美國百勝餐飲集團（Yum! Brands），正就出售旗下披薩品牌必勝客（Pizza Hut），與私募基金LongRange Capital展開獨家談判，必勝客在百勝的營收占比從二〇一九年以來就年年下降。

美國必勝客營收占比連7年下跌

知情人士透露，LongRange最近幾天擊敗Sycamore Partners和阿波羅全球管理等競標者，與百勝展開獨家談判，雙方正在就潛在的交易展開進一步討論，可能在數週內有結果，但無法保證一定能達成交易。

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百勝去年表示，將就必勝客的未來評估各種「戰略選項」，包括出售在內，因必勝客的業績一直難以追上包括Taco Bell、肯德基在內的旗下其他品牌。必勝客美國門市在百勝的營收占比從二〇一九年以來就年年下降，去年占比已從六年前的逾十八％降至約十二％。

根據彭博彙編數據，必勝客美國門市營收一直徘徊在十億美元左右，而百勝去年營收成長約四十七％、達八十二億美元。今年以來百勝股價已下挫二．二％，市值約四一〇億美元。

百勝計畫出售必勝客這個品牌，正值美國速食餐飲業要因應消費需求持續減弱之際，因減肥藥GLP-1日益普及，鼓勵消費者選擇更健康的食品。此外，通膨升高和消費信心下降，迫使外食族三思而行，對已面臨大宗商品成本升高的披薩業者構成壓力。

美國已有多家小型連鎖速食餐飲業者已因投入成本升高、外食需求下降而遭併購，包括丹尼餐廳（Denny’s）、Potbelly Sandwich Works、加州披薩廚房等。披薩連鎖店棒約翰（Papa Johns International）也在尋求出售。

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