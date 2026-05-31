下週油價連9凍 6月工業氣價漲5％

中油宣布下週國內汽、柴油連9凍，6月工業氣價漲5％，其餘六月的電業、民生氣價與桶裝瓦斯均凍漲。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油昨公布下週一油價與六月各類氣價。國內汽、柴油價格寫下連續九週凍漲紀錄；氣價部分，僅工業天然氣因低於成本過多，此次調漲五％，其餘六月的電業、民生氣價與桶裝瓦斯均凍漲。

中油累計吸收166億

週一起國內九二無鉛汽油每公升三十二．四元、九五每公升三十三．九元、九八每公升三十五．九元、超級柴油每公升三十一元，自三月底以來，中油連續凍漲九週，寫下二〇〇七年油價公式上路以來最長的凍漲紀錄；中油自中東戰爭以來，油價吸收金額已達一六六．六億元。

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氣價方面，六月起僅調漲工業用戶。中油說明，工業用戶近六年累計吸收金額逾一四〇〇億元，若按照公式，漲幅應超過五成，考量產業承受能力與適度反映氣源成本，六月起工業用戶氣價平均漲五％；中油強調，調整後仍遠低於成本。

民生氣價、桶裝瓦斯凍漲

電業氣價部分因牽動到下半年度電價，中油在四、五月針對電業氣價大漲，累計漲幅已超過五十％。兩波氣價連漲後，台電每月發電成本激增約一三〇億元。

中油指出，先前兩期已充分反映成本，因此六月電業用戶天然氣價格不調漲。另，為減輕民生用戶負擔，並維持物價穩定，六月起民生氣價也維持凍漲，均由中油吸收。

至於小商家多採用的桶裝瓦斯與工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格，六月同樣不調整。中油說明，依調整機制計算，六月桶裝瓦斯每公斤應調漲二．八元，中油每公斤累計吸收達二十五．八五元，出現批售牌價比吸收金額還低，以一桶二十公斤裝的瓦斯計算，中油每桶就吸收高達五一七元成本。

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