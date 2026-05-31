住宅夏月電價6月1日上路 每戶月均多446元

台電住宅夏月電價6月1日上路，台電統計，夏月住宅用電量平均比非夏月暴增近4成，估算平均每戶月電費將增加約446元。（中央社資料照）

每年6月至9月實施

〔記者林菁樺／台北報導〕一千四百多萬住戶留意！六月一日起台電將實施住宅夏月電價，今年在聖嬰現象下，不少民眾對高溫可能比往年更有感，冷氣、除濕機使用時間拉長，台電統計，夏月住宅用電量平均比非夏月暴增近四成，估算平均每戶月電費將增加約四四六元。

台電的夏月電價分為住宅與高壓用戶，絕大部分的住宅用戶，夏月電價在每年六月至九月實施，主要是反映夏季尖峰用電成本。台電說明，美國、日本、英國等國都有季節電價設計，藉此引導民眾節電、降低夏季尖峰負載；全年平均電價並未改變，並非外界認為的「夏天又漲電價」。

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根據台電統計，去年住宅每戶平均月用電量在非夏月約三〇八度，但夏月增加至四一八度，用電量增加近四成，平均每月電費增加四四六元。但台電分析，其中約七十三％、三二六元是來自用電量增加，真正因「夏月電價」費率提高而增加的電費僅占約二十七％、約一二〇元。

並非所有家庭都會明顯感受到夏月電價影響，台電統計，全台有約三成住宅、四〇一萬用戶，每月平均用電量低於一二〇度，維持原本用電習慣，夏月期間電費幾乎不受影響；另約五二〇萬戶、占整體約四成住宅，每月用電介於一二一度至三三〇度之間，平均每天增加電費最多約二元；真正電費增加較多的，則是每月用電超過一千度的高用電家庭，占整體住宅約二．四％。

氣價大漲衝擊 台電4月就虧47億

台電剛公布最新損益表，累計今年前四月的稅前虧損達九十億元，其中受到中油大漲氣價衝擊，光四月就虧四十七億元。累計虧損仍有三六一九億元，不過，每年夏月用電高峰搭配夏月電價，都是台電收益相對穩健時期，可短暫紓解金流壓力。

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