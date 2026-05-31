台股東進美國》輕中重美大遷徙 緯創獲利10倍速爆發

緯創董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕在川普二．〇上場之前，電子五哥之一的緯創，逐步淡出中國的手機組裝業務並出清相關投資，將產能大舉轉移至越南、墨西哥、美國及台灣等其他國家；緯創「輕中重美」戰略一度讓市場觀望，但根據台股公司最新海外投資數據揭露，緯創今年首季認列美國事業獲利是川普二．〇上場前二〇二四年全年的近十倍。

棄手機低毛利代工 轉進AI高階組裝

緯創前幾年策略大轉彎，陸續處分中國昆山、泰州等傳統代工廠，全面淡出iPhone智慧型手機組裝的低毛利代工業務，轉向在美國建立與北美雲端服務供應商（CSP）對接的AI（人工智慧）高階組裝與技術服務基地。

請繼續往下閱讀...

到今年第一季緯創轉投資美國子公司家數增至十家，包括核心的WLLC（負責售後服務與北美營運）、WTX（高階伺服器相關）以及近二年新加入的WisLab等研發與技術事業。

今年Q1大賺31.2億 是2024年全年近10倍

二〇二四年緯創認列美國轉投資事業獲利三．五億元；二〇二五年因WisLab與WUS等研發與前期費用投入，認列獲利縮水至四二四八萬元；而二〇二六年第一季單季利潤直接井噴至三十一．二億元，是二〇二四年全年的近十倍。

獲利爆發最大功臣是緯創在美國的核心子公司WLLC，WLLC在二〇二四年與二〇二五年每年貢獻利潤約九六〇〇萬至一億元；到了二〇二六年第一季，WLLC單季認列獲利直接衝上三十二．九億元。顯示北美四大雲端巨頭的微軟、亞馬遜、Meta及Google，在美擴建AI資料中心、採購高階AI伺服器成機與後續維運的強大需求，緯創因提早卡位美國當地產線，迎來業績大爆發。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法