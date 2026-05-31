台股東進美國》預判川普2.0關稅 國巨發動美國印鈔機

台灣新首富、國巨*董座陳泰銘。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕富比士（Forbes）最新財富榜單揭曉，國巨集團董事長陳泰銘躍居台灣新首富。被稱為併購天王的陳泰銘，幾乎是提前預判「川普二．〇」將高舉關稅保護大旗，從二〇一八年起陸續展開對美商普思（Pulse）與凱美（KEMET）的戰略布局，靠著提前押注美國，川普二．〇以來，國巨認列轉投資美國事業獲利翻了逾倍。

2大事業戰略布局 押注美國製造

相較不少台商是在川普二．〇的「高關稅、美國優先」政策下，不得不前進美國「在地製造」，且得面臨高昂的建廠初期虧損，國巨東進走了一條「資產併購營運（Brownfield）」的路線。

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併購Pulse替國巨補上磁性元件、天線、整合式連接器與高頻通訊等布局；換股整合KEMET，補強鉭質電容、薄膜電容、電解電容、磁性材料與高階工業／車用應用能力。這兩家都有美國本土血統，且擁有成熟的在地工廠、通路與研發團隊，不僅閃過川普關稅大棒，甚至可享有本地製造的紅利。

雖然川普二．〇登場後，國巨在美國轉投資子公司維持在七家，期末原始投資也維持在八四八億元左右，但認列獲利大幅成長。

美擴大本土採購 估今年全年獲利上看370億

二〇二四年認列獲利約一九二億元、二〇二五年增至二六一．三億元，到了今年，隨著川普政府擴大車用、航太、工控與國防供應鏈的本土採購令，第一季單季認列獲利就近九十五億元，全年上看三七〇億元，居台股赴美投資獲利亞軍、僅次於台積電，光是KEMET兩大主體事業單季合計貢獻七十五．七億元，Pulse也進帳近十九億元，成為國巨的「美國印鈔機」。

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