台股美概股三劍客 認列獲利翻數倍

台股美概股三劍客認列美國獲利（資料來源：股市觀測站 製表整理：財經新聞群組）

台積電、國巨、緯創領軍東進美國 投資進入收成期

台積電亞利桑那州廠2024年處於建廠、裝機的初期高成本階段，單一工廠認列142.9億虧損，今年首季單季貢獻獲利169億元，宣告台積電美國建廠陣痛期已過，邁入高獲利收穫期。（彭博）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據台股公司最新第一季季報，川普二．〇登場短短一年多，在權值王台積電領軍下，上市公司對美國子公司累計原始投資金額從一．四一兆元衝上一．七四兆元，加碼高達新台幣三二七二億元，單季認列獲利破三六〇億元，是二〇二四全年一二九．八億元的二．九倍，台股中的「美國概念股」已從前期投資陣痛期快速進入獲利收成期。

上市公司402家赴美投資 Q1獲利衝上360億

在川普二．〇啟動關稅壁壘與補貼在地製造的政策推波助瀾下，台股公司東進美國呈現「家數穩定增長、資本投入增加、認列獲利爆發」的趨勢。

請繼續往下閱讀...

到今年第一季，上市公司已有逾半、四〇二家赴美國投資，投資子公司達九三七家。投資金額前五名依序是台積電的七七九一億元、國巨的八四八億元、緯創的七三四億元、保瑞的五六八億元與緯穎的五四九億元；集中在半導體先進製程、AI（人工智慧）伺服器供應鏈、利基型電子元件。

相較二〇二四年認列美國投資獲利前三名為國巨、保瑞與中信金，到了今年第一季改由台積電、國巨與緯創領跑，這三家可說是美概股三劍客，單季獲利都較川普二．〇前的二〇二四年全年翻了數倍。

台積電美國廠前年認虧142億 今年首季獲利169億

台積電是美概股的領頭羊。二〇二四年因亞利桑那州廠（TSMC Arizona）正處於建廠、裝機與密集招募的初期高成本階段，單一工廠認列一四二．九億元虧損，合計認列美國子公司虧損一三一．五億元。

隨著產線陸續量產、良率提升優於預期，美國主要科技巨頭在地訂單湧入，二〇二五年台積電認列美國轉投資合計大賺一五七．九億元；今年第一季單季就認列獲利一七〇．二億元，一季就賺贏去年一整年，其中TSMC Arizona單季貢獻獲利一六九億元，宣告台積電美國建廠陣痛期已過，正邁入高獲利收穫期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法