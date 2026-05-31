史上最大紅包 4月收益率上看13％ 新制勞退基金 單月分紅衝5萬

市場法人推估，4月勞動基金單月收益率可首度衝破10％、其中新制勞動基金上看13到15％。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台股四月狂飆逾七二〇〇點、漲幅達二十二．七一％，創下史上最佳紀錄。勞動基金抱緊台積電、台達電等權值股，市場法人推估，四月勞動基金單月收益率可首度衝破十％、其中新制勞動基金上看十三到十五％，一個月幾乎賺贏過去一整年，可說是新制勞退基金史上單月送給勞工的最大紅包！

依據勞動基金運用局資料，新制勞退基金前十大持股中，第一大持股台積電比重達三十一．九六％，其次是台達電六．三四％；台積電四月大漲三四五元、台達電更暴漲七八五元，是推升基金收益兩大引擎。

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台積電、台達電領軍賺大錢

一個月幾乎賺贏過去一整年

法人推估，加上四月台積電除息發放六元股利，單月報酬率估十九．六一％，就為基金注入約六．二七％的收益率，台達電也貢獻約三．六一％，這兩檔就創造近十％的收益率。

勞動基金有近半資產得配置國內外債券、定存等防禦性部位，過去單月收益率很難超過五％；這次不只台積電、台達電大漲，其餘前十大持股中的鴻海、聯發科、奇鋐、台光電、健策等AI伺服器與散熱供應鏈，也同步齊漲，推估還可注入約四％收益率，四月有機會創造史上最強單月收益率；若收益率衝上十三％，新制勞退基金估大賺破七千億元，平均每位勞工單月帳面分紅可達五萬元。

勞動基金運用局之前公布三月勞動基金績效時，就透露四月獲利超越今年二月的四一八四億元歷史紀錄「絕對沒問題」，且「好到看不到天花板」。

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