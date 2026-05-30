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SCFI運價連5紅 美國線週飆逾2成

2026/05/30 05:30

運價連5紅，美國線週漲逾2成。（資料照，長榮提供）運價連5紅，美國線週漲逾2成。（資料照，長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連5漲！最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）大漲353.58點至2571.73點，週漲幅15.94%，四大主要航線全數上漲，其中，美西、美東線運價分別重返4000美元、5000美元大關。

市場人士指出，6月上旬市場仍維持偏緊態勢，後續仍需持續觀察中東局勢、油價與港口變化。海運業者則指出，中東戰爭後，客戶考量運價、船期、庫存水位等因素，已出現客戶提前拉貨效應，而美國新關稅7月上路，加上第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。

最新一期運價指數顯示，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）達2475美元，較前一期上漲570美元，週漲幅29.92%；遠東到地中海每TEU達3750美元，上漲543美元，週漲幅16.93%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4149美元，上漲995美元，週漲幅31.54%；遠東到美東每FEU達5333美元，上漲1020美元，週漲幅23.64%。近洋線的遠東到東南亞每TEU上漲22美元，達607美元，週漲幅3.76%。

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