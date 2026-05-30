財經青紅燈》台股越高越冷靜

台灣經濟動能強勁，多頭格局不變，加上台系AI供應鏈處於核心位置，，台股都處於絕佳位置與機會，後續漲升動能可望延續，只不過當市場都在瘋狂時，冷靜才能持盈保泰。（資料照）

今年以來，台股上演大驚奇，大盤累計漲幅已超過50%，勇奪全球漲幅第四強、亞洲第二高，尤其是台股不停超越自己、改寫史上最高紀錄，的確是歷來罕見！台股狂飆大漲之後，部分投資人開始擔心市場是否過熱？是否應該先撤退逃命？其實，在經濟基本面沒有翻空之前，台股仍具投資價值，只不過高處不勝寒，還是要謹慎投資、量力而為。

先來看國際股市表現，根據統計，今年截至5月28日止，南韓大漲95.26%，漲幅是全球第二、亞洲冠軍；台灣今年上漲52.8%，完全把香港恆生、中國上海及新加坡狠狠甩在後面；日本今年漲幅29.12%、全球漲幅第五，雖然緊跟著台股，但還是有段距離。

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若將時間拉長，以一年漲幅計算，統計自去年5月28日起算，台股一年上漲107.42%，漲幅在全球衝到第三名，如此強勁的爆發力，跌破許多股市分析師的眼鏡！台灣股市能有如此傲人的成績表現，當然是受惠於AI需求強勁，帶動台股企業獲利持續成長。

再從幾個基本面數字來看，主計總處昨公布今年第一季經濟成長率14.55%，寫下近48年來新高；就人均GDP來看，IMF預估今年台灣可達4萬2103美元，比日本、南韓還要早突破4萬美元；上市櫃公司截至4月底累計營收約19.4兆元，年增31%；台股本益比約29.25倍，現金殖利率1.84%，若加計股票股利則達1.89%；外資四月單月淨匯入約8361.1億元，寫下史上最高匯入紀錄。

台灣經濟動能強勁，多頭格局不變，加上台系AI供應鏈處於核心位置，無論人事時地物，台股都處於絕佳位置與機會，後續漲升動能可望延續，只不過當市場都在瘋狂時，冷靜才能持盈保泰。（王孟倫）

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