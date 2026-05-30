盤勢分析》5月勁揚5806點 成交量寫天量

群益期貨認為，美伊停戰消息帶動市場迅速轉向樂觀，目前AI持續驅動台股，短線台股仍可樂觀操作。（中央社）

下週將迎來台北國際電腦展Computex，加上兆元宴助攻，以及MSCI生效，台積電（2330）權重增加最多，帶動昨日台積電股價一度衝上歷史新高2375元，電子代工族群鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等全部帶量狂飆，電子股強勢，帶動加權指數開高走高、飆漲逾千點，終場上漲1096.5點、以4萬4732.94點作收，創下收盤價新高，成交量則爆出1.8兆元歷史天量。

台股昨收月線，5月大漲5806.31點，創下最強5月，月漲點僅次於4月的7203點，創歷史次高，單月成交量則高達25.16兆元，創下單月天量，平均日均量逾1.25兆元。

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昨日鴻海舉行股東會，董事長劉揚偉釋出營運正面消息，稱AI機櫃出貨將倍數成長，帶動鴻海盤中攻上漲停，激勵下游電子廠股價一片長紅，補漲氣勢十足；電子權值股聯發科（2454）則是漲多拉回收黑。

昨日三大法人同步買超台股，其中外資大買803.56億元、投信買超60.97億元、自營商買超154.27億元，合計買超約1018.79億元；昨日外資台指期淨空單增加2454口，累計外資台指期淨空單達6.06萬口。

元大投顧認為，近日台股量能不斷放大，盤中指數波動幅度也變大，凸顯大盤位階、籌碼已不穩定，不可大意；群益期貨則認為，美伊停戰消息帶動市場迅速轉向樂觀，目前AI持續驅動台股，短線台股仍可樂觀操作。（記者歐宇祥）

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